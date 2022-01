Heksenstoet voor tweede keer uitgesteld

De Heksenstoet in Beselare zal ook dit jaar niet doorgaan. Een pijnlijke beslissing, zegt de organisatie, die wel al voor de tweede keer moeten nemen. Ook de Kattenstoet in Ieper is geen zekerheid meer.

De 47ste Heksenstoet zou plaatsvinden op 31 juli. Dat is nog veraf, en toch gooien de organisatoren nu al de handdoek in de ring. Oorzaak: de coronamaatregelen.

Charles Bayart, vzw Heksenstoet: “Normaal waren onze verschillende werkgroepen reeds druk bezig met de voorbereiding van een volgende Heksenstoet. Helaas is het momenteel nog steeds niet mogelijk om met veel mensen samen te komen, werken, vergaderen en zo de voorbereidingen veilig, vlekkeloos en kwaliteitsvol te laten verlopen. Ook de vele vragen die we momenteel hebben rond de te nemen coronamaatregelen volgende zomer zullen nog een hele tijd onbeantwoord blijven. Dit laat ons niet toe om een Heksenstoet in 2022 te organiseren.”

De 47ste editie is verschoven naar zondag 30 juli 2023. Intussen blijft alle materiaal stof vergaren in een loods, zoals hieronder in een fotoreeks te zien is.

In Ieper overleggen ze volgende week of de Kattenstoet in mei wel kan doorgaan. Ook dat is verre van zeker.

