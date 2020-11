Heksenstoet uitgesteld naar 2022

De 47ste editie van de Heksenstoet in Beselare wordt uitgesteld naar 2022. Normaal gezien zou de stoet plaatsvinden op 25 juli 2021, maar dat is volgens de organisatie niet langer haalbaar.

Normaal zijn rond deze tijd van het jaar de voorbereidingen voor de volgende Heksenstoet al volop aan de gang, maar dat kan nu niet door de geldende coronamaatregelen. Omdat het ook onmogelijk is om de stoet zelf coronaproof te laten verlopen, kiest de organisatie er nu al voor om de Heksenstoet één jaar op te schuiven.

Alternatief programma

De nieuwe datum voor de 47ste Heksenstoet is 31 juli 2022. Afhankelijk van de gezondheidssituatie in 2021 overwegen de organisatoren wel nog een kleinschalig alternatief programma uit te werken. Daar wordt later nog definitief over beslist.