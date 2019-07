Heksen zetten Beselare op z'n kop

Ongeveer 1.200 figuranten namen dit jaar deel aan de stoet en nog eens tien keer zoveel toeschouwers kwamen de duivels, heksen en hun bezems bewonderen.

Vernieuwingen

Heel wat vernieuwingen ook dit jaar. Zo werd er voor het eerst rond een thema gewerkt. Het is dan ook erg toepasselijk om 'de boel op stellen zetten' als eerste thema te kiezen, want wie anders dan heksen kunnen de boel eens goed op stellen zetten. Daarnaast was er ook een nieuwe wagen in de stoet te herkennen.

Later op de avond volgt nog de heksenverbranding. En daarna gaan de heksen én hun bezems weer voor twee jaar de kast in.