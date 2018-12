Hek op jaagpad moet dieven weghouden

Het jaagpad is in handen van de Vlaamse Waterweg maar die weigert om paaltjes te plaatsen omdat dat onveilig zou zijn voor fietsers.

Het jaagpad is in 2015 heraangelegd. Daarvoor was het afgesloten met paaltjes, maar die staan er nu niet meer. En dat geeft dieven vrij spel om vanop het pad in te breken in de bedrijven op het industriepark. Johan De Rycke, burgemeester Beernem: "Ik kan minstens vijf bedrijven noemen die verschillende keren inbrekers over de vloer gehad hebben. En altijd vanop deze weg. De afsluiting is doorgeknipt, een goeie afsluiting helpt dus niet. Sommige bedrijven zetten honden in maar die dieren krijgen dan iets toegediend waardoor ze uitgeschakeld zijn. Ik denk dat een hekken meer dan noodzakelijk en verantwoord is."