De Heilige Familiekerk in Brugge, gelegen in 't Bilkske, heeft een nieuwe eigenaar. Sinds 2015 al werden er geen erediensten meer gehouden. De nieuwe invulling is nog niet bekend.

De eigenaar van de kerk is medezaakvoerder van een kledijwinkel in Brugge. Maar een winkel of een andere invulling met grote gevolgen voor de mobiliteit is niet toegestaan in de kerk. De stad heeft daar richtlijnen voor, er mag niet veel verbouwd worden alvast. De nieuwe eigenaar wil iets bruisends maken van de kerk. De buurt hoopt op een voedselmarkt.

