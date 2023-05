Heilig Bloedprocessie: Brugge treft laatste voorbereidingen

Dit weekend is de laatste rechte lijn ingezet naar de Heilige Bloedprocessie en dus moet er nog heel wat gebeuren. Zo passen de honderden deelnemers dit weekend nog eens hun kostuum. Ook dit jaar zitten er heel wat groepen in het nieuw.

Uitgegroeid tot kijkstuk

De honderden figuranten die op Brugges Schoonste Dag meestappen komen dit weekend ook nog een laatste keer samen om te oefenen, zodat donderdag alles piekfijn verloopt. Regisseur Dominique Deckers heeft de handen vol om van de processie een dynamisch geheel te maken.

Zonder afbreuk te doen aan de traditie en de boodschap van de Heilig Bloedprocessie is de ommegang overgeschakeld naar een boeiend en prachtig kijkstuk. En dat slaat ook op de kledij van de figuranten. Zo verwijst het kostuum van de groep “ Brugge Feest” naar de Vlaamse Primitieven.

€100.000 aan vernieuwing

Jaarlijks wordt zo’n 100.000 euro geïnvesteerd in vernieuwingen van de processie. Dit jaar is er sprake van een druk bezette editie, want heel wat Bruggelingen vinden het opnieuw een erezaak om hun steentje bij te dragen aan Brugges Schoonste Dag.

Op donderdag, op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, wordt de Heilig Bloedprocessie rechtstreeks uitgezonden op Focus en WTV. De uitzending start om 15 uur en duurt anderhalf uur.