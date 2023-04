Heilig Bloedprocessie Brugge pakt uit met nieuwe kostuums

De jaarlijkse Heilig Bloedprocessie in Brugge pakt komende editie uit met nieuwe kostuums. Dat meldt de organisatie maandag. In totaal gaat het om vijftig nieuwe exemplaren.

Tijdens de jaarlijkse traditie, die teruggaat tot 1304, geven ruim 1.800 figuranten gestalte aan verschillende taferelen. Het gaat daarbij om zang, dans en straattheater. Een groep van 250 vrijwilligers verzorgt maandenlang de voorbereidingen voor de processie.

Dit jaar worden enkele nieuwe kostuums voorzien. "Zo zullen de kruisvaarders en de ruiters van de openingsgroep in nieuwe outfits te zien zijn. De groep Brugse poorters breidt haar kledingcollectie uit met vijftig nieuwe exemplaren, zowel voor dames, heren als kinderen.

De kostuums zijn in het eigen kostuumatelier gemaakt. Het meest in het oog springend zal de nieuwe kribbewagen zijn: de vorige wagen was bijna vijftig jaar oud. "De nieuwe kribbe wordt een superdeluxe exemplaar voor kindje Jezus en zijn ouders", zegt algemeen coördinator Matthieu Clarysse.

Met het project 'Heilig Bloedprocessie inclusief 2025' streeft de organisatie ernaar om tegen 2025 een zo inclusief en toegankelijk mogelijk evenement te zijn voor toeschouwers. "Zo wordt het parcours in vijf zones opgedeeld", zegt Jolien Smis, choreografe en inclusieverantwoordelijke. "In elke zone is assistentie mogelijk voor personen met een functiebeperking."

Daarnaast werkt de Heilig Bloedprocessie met de Erfgoedapp. Via deze app kunnen ook blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden de processie gratis meevolgen via audiodescriptie of met ondertitelde filmpjes in Vlaamse gebarentaal. Nieuw is dat de app dit jaar in meerdere talen beschikbaar is.

Live uitzending

De Heilig Bloedprocessie vindt plaats op donderdag 18 mei en start in de Dijver om 14.30 uur. Je kan alles live volgen online en op TV bij Focus en WTV vanaf 15u. Jeroen Vercruysse en An-Sofie Bessemans geven commentaar.