Daarvoor is zo'n 16 kilometer buizennet aangelegd, van de verbrandingsoven tot in de binnenstad. Op de wijk Hazegras is alles al klaar om deze winter al meer duurzaam en ook goedkoper te verwarmen. Niet alleen oudere stadsgebouwen, ook nieuwe torens bijvoorbeeld zijn aangesloten op het warmtenet. Die warmte komt van de verbrandingsoven in Zandvoorde. Voor de consument kan het tot 15 procent goedkoper zijn om met deze meer duurzame bron te verwarmen.