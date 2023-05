Heel wat reacties na vrijlating Olivier Vandecasteele

"Als Assadi geruild werd, faciliteert Vivaldi Iraans terrorisme" (Vlaams Belang)

Vlaams Belang reageert verheugd op de vrijlating van Olivier Vandecasteele, maar de partij stelt zich vragen bij de omstandigheden. Als er effectief sprake zou zijn van een gevangenenruil met de Iraanse terrorist Assadollah Assadi, dan "faciliteert Vivaldi Iraans terrorisme", zo meent de partij. "Mocht het gaan om een ordinaire gevangenenruil met Assadi, valt naar de toekomst toe het ergste te vrezen", zegt Kamerlid Ellen Samyn.

Vlaams Belang heeft intussen aan premier Alexander De Croo (Open VLD) en aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) om verduidelijking gevraagd.

N-VA: "met gemengde gevoelens"

"Het is een zeer goede zaak dat Olivier Vandecasteele vrij komt", zegt fractieleider Peter De Roover van N-VA. Het "verheugt ons zeer dat aan de hel waarin hij en zijn familie terechtkwamen, een einde is gekomen." Hij vindt wel dat voor euforie geen reden is, "wanneer het beleid een Belg in zware problemen brengt en die maar bevrijd kan worden door een veroordeelde terrorist vrij te laten. Teherans chantagepolitiek is volkomen geslaagd."

Volgens de Kamerfractieleider negeert de regering ook straal de modaliteiten die het Grondwettelijk Hof had vastgelegd om tot een ruil met de veroordeelde terrorist Assadi over te gaan. Ook het parlement werd niet betrokken, in tegenstelling tot wat Groen had gevraagd, merkt De Roover nog op.

Iraanse oppositie veroordeelt krachtig

De Iraanse oppositie veroordeelt "krachtig" de vrijlating van de Iraanse schijndiplomaat Assadollah Assadi. "Die is in strijd met het arrest van het Grondwettelijk Hof," zegt de Nationale Raad van Iraans Verzet in België (NCRI).

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, bevestigde inmiddels op Twitter dat Assadollah Assadi is vrijgelaten. "Het Iraanse verzet veroordeelt krachtig de vrijlating van de terroristische diplomaat Assadollah Assadi en zijn terugkeer naar Iran onder het bewind van de moellahs", laat de Nationale Raad van Iraans Verzet in België weten. Volgens de Iraanse oppositie is de vrijlating in strijd met een eerder arrest van het Grondwettelijk Hof. Ze heeft het over "een beschamende toegeving aan chantage voor terrorisme en gijzeling, in duidelijke strijd met het gerechtelijk bevel".

Oman: "sultanaat waardeert positieve sfeer gesprekken"

Ook Oman heeft een officiële reactie op Twitter geplaatst: "De inspanningen van Oman hebben geleid tot een overeenkomst tussen beide partijen voor een ruil. De personen die werden vrijgelaten, zijn vandaag van Teheran en Brussel naar Muscat gebracht, in voorbereiding op hun terugkeer naar hun eigen land. Het sultanaat van Oman waardeert de positieve sfeer die overheerste bij de gesprekken tussen de Iraanse en de Belgische zijde in Muscat en de wil van beide partijen om dit humanitaire probleem op te lossen."

Lees ook: