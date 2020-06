Heeft Christian B. ook Carola Titze vermoord?

In het dossier van de moord op Carola Titze zal het parket van Brugge onderzoeken of de verdachte in de zaak rond de verdwijning van Madeleine McCann, de 43-jarige Christian B., aan de feiten gelinkt kan worden.

Carola Titze was een Duits meisje van 16 die in de zomer van 1996 in De Haan om het leven werd gebracht. Op 5 juli 1996 verdween Carola Titze tijdens een vakantie in Sun Parks De Haan. Haar verminkte lichaam werd een week later teruggevonden. Het onderzoek spitste zich steeds toe op een Duitse jongeman die ze had leren kennen. Die kerel zou bovendien opgeschept hebben over zijn gerechtelijk verleden.

Ondanks een robotfoto kon de vermoedelijke dader nooit geïdentificeerd worden. Het gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter werd in 2016 afgesloten.

Link met verdachte in zaak McCann?