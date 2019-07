Wie in deze vakantie eens een tentoonstelling wil meepikken met hedendaags geëngageerd werk, moet zeker eens naar Mu.zee in Oostende.

Daar is werk te zien van het kunstenaarsduo Ola Barry en Els Pietvorst. De twee studeerden in Brussel maar begonnen daarna een schapenboerderij in Ierland. Hun werk als boer combineren ze met dat van kunstenaar en dat is er ook aan te zien. De link met de kunstschilder en beeldhouwer Permeke die gefascineerd was door het boerenleven is meteen gelegd.