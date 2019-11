HBO koopt film Hendrik Willemyns (Arsenal)

Birdsong, de film van Hendrik Willemyns, wordt opgepikt door HBO. Dat is het Amerikaanse televisienetwerk achter Game of Thrones, Big Little Lies en The Sopranos. Birdsong is al de tweede film van de Torhoutenaar, die vooral bekend is als de man achter muziekgroep Arsenal. De film gaat over een jonge poetsvrouw in Tokio die droomt van een leven als muzikant, maar via een talentenjacht op televisie in de prostitutie terechtkomt. Welk bedrag HBO precies neertelt voor de film van Willemyn is nog niet duidelijk.