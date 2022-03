HayaBusa wint BK Skydiving in Komen

Het team van de Belgische defensie, HayaBusa, won gisteren het Belgisch Kampioenschap Indoor Skydiven in het Ice Mountaine Adventure Park in Komen.

14 Belgische teams namen het gisteren om beurt tegen elkaar op in de 15 meter hoge zweeftunnel. Maar het is HayaBusa die met de eerste prijs naar huis gaat. Het skydiveteam draagt sinds 2014 ook al de titel van regerend wereldkampioen formatiespringen.

'Toch was het even spannend', vertelt Jeroen Nollet, lid van HayaBusa die afkomstig is uit Poperinge. 'We hebben een nieuw lid in de groep en we moeten hem ook op niveau en snelheid krijgen.' (lees verder onder video)