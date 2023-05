Havens van Zeebrugge en Oostende openen de poorten op Vlaamse Havendag

De 'Vlaamse Havendag' is terug. Op 7 mei vindt de zesde editie plaats van de opendeurdag in de havens, zes jaar na de vorige editie. Ook de havens van Zeebrugge en Oostende zijn weer van de partij.

De zesde editie was bedoeld voor 2020, maar door corona komt die er pas vandaag, drie jaar later. Vijf havens gooien op de 'Vlaamse Havendag' hun poorten open voor bezoekers: Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge en voor de eerste keer ook Genk.

Innovatie en beleving

Het centrale thema is innovatie. "Want havens staan nooit stil en zijn een proeftuin voor baanbrekende en innovatieve producten en technieken", zo luidt het. Volgens de website vinden er samengeteld meer dan 160 activiteiten plaats. Dat gaat van bezoeken aan havenbedrijven, schepen, terminals of de douane, over rondvaarten, tot zelf schepen besturen in een simulator of in een kraan plaatsnemen.

De Vlaamse Havendag zet de belangrijke rol van de havens en de impact op het dagelijkse leven in de kijker. "Mensen realiseren zich vaak niet dat het merendeel van alles wat ze in huis hebben, via de havens Vlaanderen binnenkomt", besluit Lydia Peeters (Open VLD), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.