Havens bundelen krachten met Chili voor waterstofproductie

Ze willen hubs worden voor hernieuwbare energie. Over het transport van waterstof tussen Chili en Zeebrugge is er nu, in de marge van de klimaatconferentie in Glasgow, een memorandum ondertekend. Dirk De fauw, voorzitter haven Zeebrugge: "Het is een Intentieverklaring waarbij de Chileense en de Belgische overheid en ook de havens van Zeebrugge en Antwerpen een akkoord gesloten hebben om in de toekomst groene energie, koolwaterstof, vanuit Chili naar Zeebrugge te brengen waarbij dit dan via een pijpleiding over Vlaanderen zou verspreid worden. En zeker ook naar Antwerpen waar de petrochemische energie absoluut nood heeft aan groene energiebronnen."

Om waterstof te produceren heb je veel energie nodig. Chili maakt zich sterk dat het kan. Tegen 2040 wil het zelfs waterstof exporteren. De havens van Zeebrugge en Antwerpen en de Chileense overheid zullen nu kennis en ervaringen uitwisselen en de mogelijke samenwerking verder verkennen.

Lees ook: