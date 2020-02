Havengeul Blankenberge verzand door storm Ciara

Bij laag water is de havengeul ontoegankelijk. Dat meldt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Zodra de weersomstandigheden het toelaten zal er gebaggerd worden. Ondertussen vraagt het MDK aan alle vaartuigen om voorzichtig te zijn.

Baggerwerken

Door de sterke stroming en golfslag tijdens de storm Ciara is er in de havengeul van Blankenberge een pak zand bijgekomen. Bij laag water komt een deel van het zand boven het wateroppervlak en is de havengeul ontoegankelijk. Bij hoog water kunnen schepen met de nodige voorzichtigheid nog binnen of buiten varen. Zodra de weersomstandigheden het toelaten zullen de baggerwerken starten. Die zullen drie à vier weken duren. Het gebaggerde zand zal worden opgespoten op het strand van Blankenberge om bescherming te bieden. Het MDK vraagt aan alle vaartuigen om rekening te houden met de situatie.