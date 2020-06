Naar aanleiding van het incident werd de havengeul zaterdagochtend afgesloten. Via een bericht van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) werd de scheepvaart op de hoogte gebracht van de afgesloten havengeul. De scheepvaartpolitie nam de bewaking op zich. De hinder voor het scheepvaartverkeer is uiteindelijk van korte duur geweest. Het bewuste baggerponton is weer vlottend, waardoor de havengeul opnieuw vrij is.