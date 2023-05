Havenfeesten zijn uitgebreid gevierd in Blankenberge

In Blankenberge zijn de havenfeesten uitgebreid gevierd. Aan wal lag het accent op de visserijfolklore en op het water kon je een vloot van authentieke schepen bezoeken. Iedereen was ook welkom aan boord van de vaartuigen van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst.

Liedjes uit de tijd van de grote zeilschepen, toen gezongen bij het het zware werk om de cadans er in te houden. Het Shantykoor Blankenberge is één van de enige in ons land dat nog zeemansliederen brengt.

Vierdaagse

De maritieme vierdaagse is een topattractie voor Blankenberge. Je kan aan boord stappen van klassieke schepen en eens ervaren hoe een scheepsdek aanvoelt. Dé blikvanger is de Vrijwillige Blankenbergse zeereddingsdienst. Het werk en de risico's spreken tot de verbeelding. En met jaarlijks 150 tussenkomsten is het best druk.

Traditie

De havenfeesten is een topattractie voor Blankenberge. Het is een traditie die al meer dan 70 jaar stand houdt.