Haven Zeebrugge voelt exportimpact coronacrisis hard

De impact van de coronacrisis op de haven van Zeebrugge is vrij groot.

De export krijgt rake klappen en de meeste terminaloperatoren zullen een pak minder winst boeken dan andere jaren. En tegelijk is er veel technische werkloosheid in de haven.

De roro-trafiek waarbij de goederen op en van het schip worden gereden heeft nog niet zoveel last van de coronacrisis. En het transport over zee van Azië naar Europa begint terug goed te lopen. Maar het Is vooral de export die rake klappen krijgt, die wordt gehalveerd. De import houdt redelijk stand, maar minder trafiek betekent uiteraard ook minder inkomsten voor de terminaloperatoren.