Haven Zeebrugge: "overkoepelend cameraschild tegen transmigratie"

Dirk De fauw is als voorzitter van het Zeebrugse havenbestuur zeer begaan met de aanpak van mensensmokkel. In Zeebrugge wordt almaar strenger en efficiënter gecontroleerd, zegt hij.

Volgende maand moet een cameraschild rond het hele havengebied operationeel zijn. Ook de Zeebrugse havenbedrijven investeren fors mee in dat overkoepelend cameraschild tegen transmigratie.

Door de betere beveiliging kiezen transmigranten de jongste tijd vaker kleine bootjes, in Frankrijk, om over te steken. Toch worden er in de Zeebrugse haven elk jaar 3.000 betrapt. Vaak zijn die een eind in het binnenland al in een vrachtwagen geklommen.

Ook de vrachtwagen van het drama in Essex zou Vietnamese vluchtelingen elders hebben opgepikt. Naast de huidige camera's en CO2-meting zijn er ook scanners. Per jaar vertrekken uit Zeebrugge één miljoen trailers en 600.000 wagens naar de UK. Drie scanners kunnen dus nooit volstaan. Een nieuw én veel performanter camerasysteem start volgende maand op.

