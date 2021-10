Haven Zeebrugge noteert weer groeicijfers

De haven van Zeebrugge heeft in de eerste negen maanden van dit jaar meer goederen verscheept dan in dezelfde periode vorig jaar. Er was een groei van 3,6 procent.

De stijging in de haven van Zeebrugge zet zich overal door, behalve in vloeibare bulk, zoals de aanvoer van gas. Daar is er een daling.

De sterkste stijging noteert de Zeebrugse haven in containertrafiek over lange afstand, tot bijna de helft meer. Ook de trafiek van containers die verdergaan via de binnenvaart (+30,5 procent) en de containertrafiek over korte afstand (+32,3 procent) is er een stijging. Dat er bij de vloeibare bulk een daling is, schrijft de haven toe aan de sterke cijfers van vorig jaar: de volumes aan vloeibaar gas waren toen uitzonderlijk hoog.

Wat betreft de cruises zijn de eerste schepen in september aangekomen. Voor nieuwjaar volgen er nog dertig. Daarvoor lag de sector helemaal stil sinds maart vorig jaar.

Lichte vertraging

“De haven van Zeebrugge slaagt erin te blijven groeien, daar mogen we absoluut fier op zijn," zegt topman Tom Hautekiet. "Als we de cijfers maand per maand bekijken, merken we echter wel een kleine vertraging op. De huidige uitdagingen in de logistieke keten in Europa, zoals het Britse chauffeurstekort, zullen op korte termijn niet van de baan zijn en zullen naar verwachting ook in onze haven een negatief effect veroorzaken.”