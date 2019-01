Haven Zeebrugge heeft goed jaar achter de rug

De haven van Zeebrugge heeft een goed jaar achter de rug. Dat is gebleken op de nieuwjaarreceptie in het Brugse Concertgebouw.

De Zeebrugse haven komt pas volgende week met volledige cijfers over 2018. Maar havenvoorzitter Joachim Coens pakt nu al uit met enkele verrassende groeicijfers. Bepaalde sectoren deden het zelfs uitstekend. Coens: “Met acht procent groei zitten we boven de veertig miljoen ton. Dat was al even geleden. Vooral roll-on roll-off transport is nog gegroeid, zelfs op de UK waar we een stukje de terugval hebben door de brexit.”

Voor dit jaar is het bang afwachten wat de impact van die brexit zal zijn. En ook geschikt en opgeleid personeel vinden, blijft een grote uitdaging voor de havenbedrijven, net als de aanpak van de problematiek rond mensensmokkel en transmigranten. Coens: “Vorig drongen meer dan 3.500 vluchtelingen de terminals binnen. Dat zijn er zowat tien per dag. De bedrijven draaien niet alleen op voor de schade maar ook voor de beveiligingskosten.”