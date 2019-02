Haven Zeebrugge: '3 miljoen verlies door staking'

Maar de actie was vooraf aangekondigd, dus konden bedrijven nog hun agenda aanpassen om hun klanten te sparen.

"Gisteren hebben we ook verschillende klanten voorgetrokken zodanig dat ze niet zonder stock zitten. Want alles is “on wheels”. De klanten hebben geen voorraad meer. Die zit in de trailers. We hebben ze toch een beetje kunnen helpen", zegt Peter Notman van Middlegate Europe.

Het Zeebrugse Middlegate Europe heeft ook een vestiging in het Britse Hull. Op een gewone werkdag vertrekt er van hieruit een zeventigtal vrachten.

'Drie miljoen euro schade voor haven'

In de haven liggen alle terminals stil tot morgenochtend zes uur. Het havenbestuur spreekt van zo’n drie miljoen euro schade door de stakingsdag.

"Er worden geen schepen omgeleid. De loodsen staken niet. Het scheepvaartverkeer is op zich normaal. Ze blijven aan de kade liggen: ze worden niet gelost of geladen", zegt Joachim Coens van het Havenbestuur.

Door de staking in Zeebrugge is er trouwens enkel in Oostende vis geveild.

