Haven Oostende plaatst ruim twee kilometer slimme hekwerken om haven te beschermen

De haven van Oostende plaatst tegen het einde van dit jaar 2,2 kilometer aan slimme hekwerken om de haven beter te beschermen. Dat meldt de haven woensdag. Het gaat om een type afsluiting die de haven in 2019 al testte in een proefproject.

In 2019 al werd in de haven van Oostende een testopstelling geplaatst van de afsluiting. De slimme hekwerken detecteren indringers via sensoren. Na een succesvolle testperiode wordt nu 2,2 kilometer aan hekwerk geplaatst. De afsluiting zal vier meter hoog zijn en wordt voorzien van panelen met hoge graad van ondoordringbaarheid.

"Uit de proefopstelling die eind 2019 geïnstalleerd werd, blijkt dat dit type superveilig hekwerk het best geschikt is voor onze havenomgeving. We maken daarmee werk van een betrouwbare en innovatieve beveiliging van onze haventerreinen", zegt CEO van de haven Dirk Declerck.

De werken starten in december 2021 en zullen een drietal maanden duren als alles loopt zoals gepland. De terreinen in de voorhaven moeten zo één van de meest beveiligde havengebieden van Europa worden. De totale investering voor het hekwerk bedraagt nagenoeg 1 miljoen euro en is onderdeel van een ruimer beveiligingsplan dat onder meer een systeem van slimme camera's omvat.