Haven Oostende pakt historisch stapelhuis aan

Daarvoor werd eerder al een bouwvergunning afgeleverd. Het gebouw, gelegen aan de Oostkaai van het Vlotdok, werd in 1908 opgetrokken in monumentale neoclassicistische stijl. De werken starten over een tweetal weken. De vier gevels worden volledig gerestaureerd en binnen wordt alles vernieuwd. Goed voor een investering van 7 miljoen euro.

Watergebonden activiteiten

Het pand krijgt twee extra verdiepingen waardoor de oppervlakte uitbreidt. Het is de bedoeling dat bedrijven er hun intrek nemen. Dirk Declerck, CEO van Haven Oostende: ”Dankzij de constructieve samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed kunnen we dit historisch gebouw een moderne en economische invulling geven. Wij zetten vanaf 2022 de bedrijfsruimtes actief in de markt en zoeken innovatieve bedrijven met watergebonden activiteiten. De unieke ruimtes, gelegen naast het water zijn uiterst geschikt voor deze bedrijven. Dit zal een nieuwe boost geven aan de werkgelegenheid in de regio.”