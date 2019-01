Haven Oostende blikt terug op mooi jaar

Er zijn meer dan 5.300 schepen de haven binnen gevaren en dat is bijna een derde meer dan het jaar ervoor. De stijging is onder meer te danken aan de twee nieuwe cruiseschepen die er sinds vorige zomer aanmeren. Het zijn er nu 19, goed voor ruim 7.200 passagiers. Er is vorig jaar ook anderhalf miljoen ton vracht verscheept in de haven van Oostende: vooral zand en grint. Een stijging van bijna 14 procent. En natuurlijk zijn de windmolenparken op de Noordzee belangrijk voor de haven van Oostende. De installatie van de windmolens gebeurt vanuit de haven.