Haven hoest 230.000 euro opruimkost op voor mislukt mosselproject

230.000 euro. Dat is de restfactuur voor werken die haven Oostende op eigen initiatief heeft uitgevoerd om de zeebodem voor de kust van Nieuwpoort terug afvalvrij te maken.

Jaren na het faillissement van de Stichting Duurzame Visserij Ontwikkeling SDVO bleek nog heel wat gevaarlijk afval van vergane mosselkooien achtergelaten op zee. Het zijn de trieste resten van het Flanders Queen Mussel project van SDVO. De inmiddels teloorgegane stichting Duurzame Visserij Ontwikkeling ging niet zo duurzaam om met de zeebodem. "Die kooien bleken niet bestendig tegen het ruige klimaat van de Noordzee en commercieel ging het de onderneming ook al niet voor de wind. Dat is geëindigd in procedures en wij hebben het vrijwillig opgekuist", zegt Charlotte Verkeyn, de voorzitter van de Haven Oostende.

Mislukt project

Haven Oostende kreeg het stuk zee ooit in concessie en liet SDVO er 87 ijzeren mosselkooien bouwen. Zelf heeft de haven er nooit activiteiten uitgevoerd. Maar nu alle partners verdwenen zijn, hebben ze de resten wel zelf opgekuist en dat heeft nog maar eens geld gekost voor een mislukt project. In 2015 oordeelde de Europese Commissie dat SDVO alle subsidies voor het project moest terugbetalen. Maar ook dat draaide uit op een sisser. De stichting was failliet en duurzaam ontwikkelde mossels waren er niet.