Hartverwarmend: Ziekenhuis bezorgt knuffel terug

Juliette noemde hem heel toepasselijk “Aap”. Groot drama afgelopen najaar: Aap was plots nergens meer te bespeuren. Met als gevolg, veel verdriet bij Juliette. Ze mistte de knuffel heel erg en vroeg nog regelmatig naar hem.

De mama van Juliette contacteerde daarop AZ Groeninge met de vraag of er een ander aapje beschikbaar was. Daar ging het ziekenhuis vandaag op in. In een oude ambulance met een nieuw aapje op de achterbank vertrokken ze naar Juliette. Uiteraard was het meisje in de wolken met haar 'nieuwe' knuffel.