Harmonie zorg na 8 maanden stilte voor muziek in Elverdinge

Voor het eerst in 8 maanden kan de Harmonie van Elverdinge nog eens repeteren, met 25 muzikanten en in open lucht. Al springen ze met dat laatste creatief om. Enkele buren van het repetitielokaal hebben hun carport vrijgemaakt voor de repetitie. Zo zit iedereen toch een beetje beschut en klinkt na al die tijd weer muziek in het dorp. In juli staat er met de Kattenkronkels in Ieper zelfs al een eerste optreden op de planning. Hoogtijd dus om de instrumenten terug van onder het stof te halen en opnieuw met z’n allen te repeteren.