Harm Vanhoucke knap vijfde in VAE

Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) uit Moorsele is knap vijfde geworden in de derde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De zege ging naar de Sloveense Tourwinnaar Tadej Pogacar (UAE-Emirates).

Na de waaierrit van zondag en de tijdrit van maandag kreeg het peloton de eerste van twee bergritten in deze rittenkoers voorgeschoteld. Een vlakke rit eigenlijk van 155 km met op het einde de beklimming van de Jebel Hafeet, 10,6 km aan 7% gemiddeld. Drie renners streden nog om het eindklassement na de waaierrit: Tourwinnaar Pogacar telde 5 seconden voorsprong op Joao Almeida en 39 op titelverdediger Adam Yates.

Om dat klassement zou gebikkeld worden op het einde, eerst sloegen Tony Gallopin en Thomas De Gendt de handen in elkaar voor de vroege vlucht. Meer gegadigden waren er blijkbaar niet, maximaal reden ze een bonus bij elkaar van 7 minuten. In het peloton controleerden UAE Team Emirates en Deceuninck-Quick Step. Aan de voet van de slotklim was de bonus van de twee vluchters al gezakt naar 1 minuut, Gallopin liet De Gendt al snel achter bergop, maar ook hij zou het niet uitzingen tot het einde.

De ploeg van Pogacar mende het peloton, Alexey Lutsenko, vorig jaar nog derde op Jebel Hafeet, moest nog voor halfweg de klim als eerste van de grote namen lossen. Ook Chris Froome is nog lang niet de oude en moest snel de favorieten laten rijden. Op 7,2 km moest ook Valverde, ooit winnaar op Jebel Hafeet, het hoofd buigen. Toen Ineos Grenadiers het tempo over nam bergop, ging het nog sneller.

Op 5 km van de top telden we nog 15 renners, onder hen ook Harm Vanhoucke. Joao Almeida, tweede in de stand, reed al een tijdlang rond met een grimas en kraakte op 5,3 km bij een aanval van Sepp Kuss. Hij kwam nog wel even terug, maar moest opnieuw in het zadel na een paar meters. Uiteindelijk was het Yates die in de aanval trok op zo'n 4 km, enkel Pogacar kon de Brit volgen. De Sloveen nam niet over en liet Yates het tempo maken. Die versnelde een paar keer, maar kon de Tourwinnaar niet lossen. Hun voorsprong steeg naar 40 seconden op een groep met Almeida, Neilson Powless, Sergio Higuita, Emanuel Buchmann, Florian Stork en Harm Vanhoucke.

Almeida deed wat hij kon op het 'vlakkere' gedeelte van de slotklim, maar zou niet dichter komen op de twee leiders waar Yates al het werk verrichtte. In de sprint bergop toonde Pogacar zich de snelste van de twee en hij pakte zijn eerste zege van het seizoen. Hij verstevigt zijn leidersplaats tot 43 seconden op Yates, Almeida zakt terug naar plek drie op 1:03. Harm Vanhoucke is vijfde in de daguitslag.