Harelbeke wint in Gullegem

In tweede amateurklasse stond een wedstrijd in de kelder van de rangschikking op het programma. Harelbeke ging op bezoek bij Gullegem. Na vier speeldagen stonden zij met drie en vier punten onderin het klassement. Gullegem kon in eigen huis nog niet winnen dit seizoen, terwijl Harelbeke wel...

Beide ploegen gaan voor de drie broodnodige punten, en trekken resoluut naar voren. Na drie minuten is er al een kopbal van Dekiere, waar Harelbekekeeper Degrendel toch wat moeite mee heeft. Even later zien we opnieuw Dekiere, deze keer in combinatie met Ihou, maar deze keer is de interventie van Degrendel wel van goede kwaliteit.

Didier Degomme brengt bij de rust Sven De Rechter in, en dat blijkt een goede zet. De Rechter bedient Notebaert voor de 0-1. Harelbeke wil daarna snel de wedstrijd beslissen. Via een hoekschop komt de bal bij De Rechter terecht: hij trapt meteen en 0-2 voor Harelbeke.

Gullegem hangt in de touwen, Harelbeke controleert rustig, maar wordt plots toch koud gepakt. Gheeraert is Degrendel te snel af, en zo staat het opeens 1-2.

Gullegem zet daarna alles op alles, maar de bal wil niet goed vallen. Het blijft 1-2, Gullegem blijft in de kelder hangen, Harelbeke is op weg naar boven.