Harelbeke wil duurzamer vastgoed om klimaatdoelstellingen te halen

Gedurende 2,5 jaar kregen 100 Vlaamse gemeenten tal van opleidingen, templates en begeleiding om naar een strategisch vastgoedplan toe te werken. Wannes Meersman, provinciaal aanspreekpunt van SURE2050 West-Vlaanderen: “Vanuit SURE2050 bieden we graag onze kennis en expertise aan. We zijn verheugd dat Harelbeke als een van de eersten de eindmeet haalt. Onze neuzen staan allemaal in dezelfde richting: een klimaatneutraal patrimonium tegen 2050.”

Omzetten in de praktijk

Wat de gemeente nu geleerd heeft, moet het omzetten in de praktijk. “De komende maanden en jaren zetten we dit om in de praktijk. Om de uitdaging van een klimaatneutraal patrimonium aan te gaan moeten we verder kijken dan de huidige legislatuur. Er is nu een draagvlak gecreëerd om hier samen mee aan de slag te gaan", zegt Frederique Christiaens, departementshoofd Facility van het stadsbestuur van Harelbeke.

Harelbeke wil op deze manier een voorbeeldgemeente zijn in West-Vlaanderen. “Aan de hand van de uitgeschreven strategie verduurzamen we ons patrimonium gestaag en volgen we de vorderingen van zeer nabij op", voegt Schepen van Patrimonium Tijs Naert toe.