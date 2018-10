Harelbeke: Top (sp.a) blijft burgemeester in nieuwe coalitie

In Harelbeke blijft Alain Top (sp.a) burgemeester. Hij ruilt N-VA en Open Vld wel in voor CD&V, die niet langer de grootste partij is.

Harelbeke was één van de weinige gemeenten in West-Vlaanderen waar sp.a, hier in kartel met groen, overeind bleef. Meer zelfs, het kartel onder leiding van federaal parlementslid Alain Top boekt ruim drie procentpunten winst tot 32,8 procent.

Top was aan zet en maakte daar handig gebruik van door coalitiepartners N-VA en Open Vld naar de oppositie te verwijzen en scheep te gaan met CD&V. Samen hebben ze 18 zetels op 29, genoeg voor een stabiel bestuur. Beide partijen kennen elkaar goed, want ze zaten al samen in een coalitie van 1988 tot 2012.

Lees ook