Het stadsbestuur van Harelbeke heeft een rouwregister geopend voor Joren Touquet, die eerder deze week overleed op vakantie in Tenerife.

Behalve wielrenner was hij ook een medewerker aan de groendienst van de stad. Wie dat wil kan een persoonlijke boodschap voor hem en zijn nabestaanden neerpennen in het rouwegister. Dat ligt in het stadsdepot.

