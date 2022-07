Harelbeke haalt als eerste prestigieus label in duurzaamheid

“In het najaar van 2017 stapten we als lokaal bestuur in een piloottraject van de VVSG dat resulteerde in een meerjarenplan,” zegt burgemeester Alain Top. Omdat we – door ons voortraject – al voldeden aan de voorwaarden om dit certificaat te ontvangen, konden we de titel claimen via een zogenaamde ‘Fast Track-procedure’.”

"Ook dankzij inwoners"

“Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit het resultaat is van de inzet van velen,” zegt de burgemeester. “Naast het beleid en de medewerkers van het lokaal bestuur mochten en mogen we rekenen op onze inwoners die ervoor zorgen dat we de SDG-uitdagingen kunnen aangaan.”

“De Stad Harelbeke is een voorbeeld voor andere lokale besturen in spe,” zegt de jury. “Door haar uitzonderlijke beleidsverankering wordt er op sterke en innovatieve wijze intern draagvlak gecreëerd.”