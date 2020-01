Harelbeke geselecteerd om ontwikkelingsdoelstellingen VN te promoten

Het gaat dan bijvoorbeeld om het bestrijden van armoede en inzet voor het klimaat. De stad wil een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Met 7 zijn ze in ons land , de ambassadeurs die de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN mogen promoten. Naast Harelbeke zijn ook de voetbalbond en de haven van Antwerpen uitverkoren.

​Harelbeke probeert de 17 doelstellingen al meer dan twee jaar te vertalen in concrete acties in zijn meerjarenplan. Eerdere realisaties zijn bijvoorbeeld de opstart van een sociale kruidenierszaak voor mensen die het minder goed hebben, subsidies voor een bijna energieneutrale school in Stasegem, de aanleg van een warmtenet en bijvoorbeeld hier het versmallen en vergroenen van een straat.​