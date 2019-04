Harelbeek meest vervuilde waterloop van Europa

De Harelbeek in Ledegem is de meest vervuilde niet-bevaarbare waterloop van Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van een Britse universiteit, die de waterkwaliteit van 29 kleine Europese beken in kaart heeft gebracht.

De Harelbeek in Ledegem, waarvan het water via de de Wulfdam- en Heulebeek naar de Leie vloeit, is de meest vervuilde kleine waterloop van Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van een Britse universiteit, dat de waterkwaliteit van 29 kleine Europese beken en grachten in kaart bracht. Het waterstaal dat in Ledegem is genomen bevat 70 verschillende soorten pesticiden, nergens elders zijn dat er zó veel.

Pesticiden zijn stoffen die de mens ontwikkeld heeft om gewassen te beschermen, te bespuiten. Een deel van die herbiciden, fungiciden en insecticiden komt in de bodem en grachten terecht. Op drie van de zeventig gedetecteerde soorten scoort de Harelbeek ronduit slecht, bovendien ligt de totale concentratie ruim twintig keer hoger dan de toegelaten norm.

Experts maken zich zorgen

Eco-toxicoloog Colin Janssen van de Universiteit Gent noemt de resultaten zorgwekkend: 'Het getal is toch verbazingwekkend groot. Als je de concentraties van die 70 verschillende stoffen samentelt, dan komen we aan een c waarde van 94,02 microgram per liter. Dat is liefst 20 keer hoger dan de Europese risiconorm. Er is dus zeker een negatief effect op de ecosystemen in die grachten. Op termijn kan de diversiteit verdwijnen en dat is een slechte evolutie.'

Burgemeester Bart Dochy neemt resultaat serieus

De burgemeester van Ledegem heeft aan ondertussen aan Inagro, het provinciaal onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor land- en tuinbouw, gevraagd om een nieuwe analyse te doen. "We willen de onderzoeksresultaten van Greenpeace absoluut niet minimaliseren, maar we zijn alert", vertelt Bart Dochy (CD&V). "Op de dag dat de onderzoekers de stalen namen, stond de beek droog. Mogelijk hebben zij water uit een plas of slib geanalyseerd waardoor ze mogelijk om historische vervuiling hebben gevonden. Veel producten waren vroeger wel toegelaten." Aan de hand van nieuwe stalen moet Inagro bepalen of het gaat om historische vervuiling of recentelijk gebruikte producten.

Geen restanten van stoffen uit diergeneeskunde

De Britse onderzoekers hebben ook stalen van de Moubeek in Zedelgem geanalyseerd, daar zijn maar 33 verschillende pesticiden teruggevonden. Nog een lichtpunt: bij ons zijn in tegenstelling tot in Scandinavië, Spanje en Italië geen stoffen uit de diergeneeskunde in de waterstalen teruggevonden.