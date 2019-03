Hardnekkige winkeldief opgepakt in Bredene

De politie van Bredene/De Haan heeft donderdagavond een winkeldief opgepakt in Bredene. Rond 18.15 uur werd de politie verwittigd dat iemand een supermarkt in het shoppingcenter verlaten had met gestolen goederen.

Een politieteam was binnen de twee minuten ter plaatse en kon de man, die met de fiets wegreed, onderscheppen op de Brugsesteenweg vlakbij het shoppingcenter. In zijn bezit werden vier flessen sterke drank, een fles champagne en enkele blikken bier aangetroffen die niet ter betaling werden aangeboden in de winkel.

De man, een 35-jarige Belg van Kirgizische origine uit Oostende, werd gearresteerd door de politie. Uit het onderzoek bleek ook dat dezelfde man de dag voordien in dezelfde winkel een gelijkaardige diefstal had gepleegd. Hij is tevens geen onbekende voor het gerecht.

De man werd vrijdag voorgeleid bij de Onderzoeksrechter te Brugge, die hem heeft aangehouden.