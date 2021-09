Hardleerse verkeersovertreder met langdurig rijverbod opnieuw achter het stuur betrapt

Het gaat om een 24-jarige man die lange tijd in Kortrijk woonde, maar sinds kort in Izegem verblijft. Ondanks het feit dat hij een lopend rijverbod heeft van 18 maanden, werd hij in de politiezone VLAS in juni en juli ondertussen al minstens vier maal betrapt terwijl hij toch aan het rijden was.

Gisteren werd de man gespot in een gesignaleerd voertuig waar hij deze keer als passagier in zat. Het voertuig, een Mini Cooper, was niet verzekerd en is dan ook in beslag genomen.

Politiezone VLAS laat weten dat de man nog enkele bezoeken aan de rechtbank te wachten staat.