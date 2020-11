Hardleerse hondenkweekster Ruiselede voor rechter

Er werden de voorbije jaren verschillende pv's opgesteld met tal van inbreuken, maar de uitbaatster van hondenkwekerij Dogs en Friends in Ruiselede deed gewoon verder. Na een bezoek van de Inspectie Dierenwelzijn werd haar vergunning ingetrokken. De zaak werd ontruimd en tientallen honden werden weggehaald.

"Nooit nog dieren"

"De beklaagde verkocht de hondjes aan een zeer lage prijs, maar enkele dagen later overleden verschillende dieren", zo vertelde de procureur maandag in de correctionele rechtbank van Kortrijk. "Er werd niets gedaan aan de erbarmelijke leefomstandigheden van de honden. Ze zaten soms wekenlang zonder eten en drinken. Toen haar erkenning in 2016 werd ingetrokken, richtte ze een nieuwe bvba op om de activiteiten te kunnen verderzetten."

Het parket vorderde een celstraf van drie maanden en een boete van 1.500 euro voor de uitbaatster en nog eens 1.500 euro boete voor de bvba. Dierenrechtenorganisatie Gaia stelde zich burgerlijke partij voor 1 euro per hond. "Wij eisen dat de beklaagde nooit nog dieren mag houden, zelfs geen goudvis. De dieren moeten tegen haar beschermd worden."

Bedrogen door dierenarts

Volgens de advocaat van de verdediging was de vrouw bedrogen geweest door haar vorige dierenarts. "Hij kwam wekelijks langs, dus ging mijn cliënte ervan uit dat ze goed bezig was." Hij pleitte dat er geen sprake was van dierenmishandeling, maar om het niet goed verzorgen van dieren. Op 7 december zal de rechter uitspraak doen in de zaak.

