Zaterdag is het Werelddovendag, maar nu al loopt er in de school voor buitengewoon onderwijs Spermalie in Brugge een project met Happy Stones.

Leerlingen leggen overal in de provincie honderden stenen met het gebaar voor 'Ik hou van jou'. Doven en slechthorenden vragen zo meer aandacht voor hun gemeenschap.

"Wij willen de samenleving informatie geven over doven. Wij zijn als doven immers ook aanwezig in die samenleving. Maar we zijn niet altijd zichtbaar. Met die happy stones willen we een beetje opvallen."