Hanssens Roeselare helpt bedrijven afstandswerken

Terwijl veel andere bedrijven dicht gaan en medewerkers technisch werkeloos zijn, draait de firma op volle toeren. Het bedrijf levert softwaretechnologie voor videomeetings en thuiswerk. En de firma maakt ook zelf gretig gebruik van haar toepassingen. "Laat ons zeggen dat de crisis de digitalisering versneld heeft", zegt CEO Philippe Hanssens. "Digitalisering is iets wat al jaren speelt in bedrijven, maar vroeger werd er vaak getalmd om de investering te doen. Nu kan het niet snel genoeg gaan. Maar als veel bedrijven sluiten door de crisis dan kunnen we daar natuurlijk ook geen diensten leveren".

"Telewerken gaat niet meer weg"

Dankzij de coronacrisis kunnen werknemers ook wennen aan een andere manier van werken. "Ik ben ervan overtuigd dat dit telewerken niet meer weg gaat. Het is wat we al jaren zeggen: uren in de file staan om naar Brussel te gaan, is niet nodig", zegt Hanssens. Al is er bij videoconferencing best wel een vorm van etiquette nodig. "Zoals bij elke goeie vergadering moet je goed voorbereid zijn. Bij een video call steek je best je hand op als je iets wil zeggen. Anders wordt het een kakofonie".