Hanne Mestdagh zet een punt achter haar interlandcarrière

Hanne Mestdagh heeft woensdag aangekondigd te zullen stoppen als basketbalinternational. De 29-jarige West-Vlaamse deelde haar beslissing mee in een video op het Twitteraccount van de Belgian Cats.

Mestdagh veroverde met de Belgische basketbalvrouwen brons op de EK's van 2017 en 2021 en werd vierde op het WK van 2018 in Tenerife. Ze sluit haar interlandcarrière af met 103 selecties. Haar debuut was in 2014 onder toenmalig bondscoach Daniel Goethals.

Mestdagh speelde het voorbije seizoen voor drie verschillende clubs: het Spaanse Las Palmas, het Poolse Lublin en het Duitse Saarlouis. Een jaar eerder was ze nog in ons land actief bij Namen.

De driepunterspecialiste onderging tijdens haar carrière al zeven operaties, vooral aan de kruisbanden van beide knieën.