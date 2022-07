Hangt luchthaven Wevelgem een sluiting boven het hoofd?

Moet de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem sluiten tegen 2030? Het is een van de vijf scenario's in een kosten-batenanalyse over de Vlaamse luchthavens. De partij Groen ijvert al jaren voor een sluiting. Maar bij de luchthaven zien ze het aantal zakenvluchten stijgen.

Zowat alle vliegtuigen van Luxavation in Wevelgem hangen vandaag in de lucht. De zaken gaan goed, maar kan dat straks nog vanuit Wevelgem? Een kosten-batenanalyse stelt in één scenario zelfs de sluiting tegen 2030 voor.

Al denken ze niet dat het zo ver zal komen. "Vlaanderen heeft de afgelopen twee jaar ruim 10 miljoen euro geïnvesteerd in deze luchthaven, dus we gaan ervan uit dat we de toekomst met zelfvertrouwen tegemoet kunnen zien", zegt Filip Daem van de luchthaven.

Lawaai- en milieuhinder

Tegenstanders roepen al jaren om de sluiting: er is lawaai, milieuhinder en andere overlast, en het kost alleen maar geld. Dan beter uitwijken naar een luchthaven in de buurt van het Noord-Franse Rijsel? "De luchthavens in Lesquin en eventueel in Oostende, kunnen perfect activiteiten overnemen. Die hoeven niet te verdwijnen", zegt Maarten Tavernier van Groen.

"In 2021 hebben we een kleine winst geboekt van 80.000 euro met deze luchthaven. Dat is een historisch kantelpunt en het is de bedoeling dat we op dit elan verdergaan", voegt Filip Daem toe.

Na de zomer buigt de Vlaamse regering zich over de kosten-batenanalyse. De luchthaven van Oostende zou volgens het rapport fors meer passagiers moeten aantrekken om rendabel te worden.