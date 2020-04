Handelaars maken zich op voor de grote heropstart

De zaakvoerders van kledingwinkel Be Casual in Lendeleden hebben goed nagedacht over het omgaan met klanten en de winkelrichting. Zo maken plexischermen en ontsmettingsmiddel voortaan deel uit van de uitrusting. "Ik ga één paskamer gebruiken. Het moment dat de klant weg is, gaan we de volledige paskamer ontsmetten", vertelt Benedicte Witdouck.

Ook Ergodome, een meubelspeciaalzaak uit Kortrijk, schikt zich naar de raadgevingen naar specialisten. Maar het wordt toch wennen, want ergonomische bedden en zetels moeten uiteraard getest worden. "We hebben het voordeel dat klanten hier niet in stromen komen. We kunnen op ons gemak werken met de klant. Het uittesten van comfort kan met handschoenen en mondmaskers", zegt Thibault Lambrecht.

Autohandel kijkt uit naar 11 mei

En dan zijn er nog de autohandelaars en fietsenwinkels. Ook zij kunnen zich makkelijk aanpassen aan de strengste coronamaatregelen. De branche is het gewoon om op afspraak te werken en in de handelzaken is het makkelijk om social distancing te organiseren.