Handelaars De Leet willen aanpassingen van nieuw bestuur

De autoluwe Leet kreeg heel wat kritiek van de handelaars omdat er nogal wat parkeerplaatsen verdwijnen en ook omdat de handelszaken moeilijker bereikbaar worden. Handelaar Paul Debaene: "We hadden indertijd een vergadering met Dominique Dehaene, waar zogezegd de plannen nog konden bijgestuurd worden, maar dat is niet gelukt, want alles was reeds beslist".

Gesprek

De Leet krijgt in het nieuwe ontwerp vooral brede wandelpaden, terrassen en waterpartijen, maar daarvoor moet het merendeel van de 95 parkeerplaatsen wijken. Een ondergrondse parkeergarage is wellicht te duur en moeilijk haalbaar. De herinrichting van de Leet heeft ook een impact op de handelszaken in de Boterstraat op de Grote Markt. Toekomstig burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) wil met de handelaars rond de tafel om na te gaan waar een en ander bijgestuurd kan worden.

Lees ook: