Hallucinant: treincrash nipt vermeden in Izegem

In Izegem is op het nippertje een treincrash vermeden. Een truckchauffeur kon maar net op tijd zijn vrachtwagen van de rails rijden zodat hij niet botste met de trein.

De truckchauffeur reed zich rond 11u30 vast in de scherpe bocht aan de overweg in de Brugstraat. Wellicht kon hij niet doorrijden door een ander voertuig voor hem. De oplegger stond voor een groot stuk op de rails toen de lichten rood kleurden en de slagbomen naar beneden gingen.

De man is uitgestapt om te kijken maar is daarna vliegensvlug terug in zijn cabine geklommen. Net op tijd zodat hij het gevaarte van de rails kon rijden vooraleer de trein kwam aangestormd.

Een man zag alles gebeuren vanuit zijn auto en kon het voorval filmen met zijn gsm.

'Weinig problemen aan overgang'

Volgens burgemeester Bert Maertens (N-VA) gaat het om een Poolse truckchauffeur. 'De politie heeft hem doen stoppen om zijn boorddocumenten te controleren. Hem valt niets te verwijten. Gelukkig kon ook de trein nog een noodstop uitvoeren. De jongste jaren zijn geen problemen geweest aan de overweg. Er zijn plannen voor een spoorwegtunnel maar het financiële plaatje is moeilijk rond te krijgen.'