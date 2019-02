Hallucinant: sluikstorters houden lelijk huis

De politie zoekt naar sluikstorters die babyspullen, huisraad en tuingerief in de gracht hebben gegooid in Oostkamp, Ruddervoorde en Waardamme. Mogelijk is er al een spoor naar de daders.

De foto’s zijn hallucinant: een babyzitje voor in de auto, een grasmachine of een droogrek: in de Hillestraat in Ruddervoorde, de Rooiveldstraat in Waardamme en in de Waterstraat in Oostkamp is heel wat grof huisvuil gestort.

Burgemeester Jan de Keyser van Oostkamp is ontzet: “In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik net gehamerd op de strijd tegen zwerfvuil. Het is onaanvaardbaar dat dit gebeurt, net nu steeds meer mensen bewust zwerfvuil opruimen. Toevallig gisteravond hebben we op het politiecollege van de zone Het Houtsche besloten om de strijd tegen zwerfvuil de komende zes jaar stevig op te voeren.”

Spoor naar daders

De gemeente heeft ondertussen alles opgeruimd. Er is mogelijk al een spoor naar de daders, maar dat wil de burgemeester niet bevestigen. De daders riskeren een GASboete, die begint bij zeventig euro. Dat bedrag loopt op tot 350 euro voor wie zich meermaals laat betrappen. In dat geval zullen de sluikstorters ook moeten opdraaien voor de kost van het opruimen van zwerfvuil.

De foto's die op Facebook circuleren laten weinig aan de verbeelding over: