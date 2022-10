Halloween Wandeling in Ledegem verwacht topeditie

Op 31 oktober organiseert Gezinssport en Bond van Jonge Gezinnen Ledegem een Halloween Wandeling in de gemeente. De organisatie kreeg al heel wat inschrijvingen en verwacht een topeditie.

In totaal schreven 612 mensen zich in voor de Halloween Wandeling, dat is een recordopkomst voor de tocht. De wandeling duurt ongeveer een uur en start om 18u45.

Tijdens de tocht verzorgen 30 figuranten het nodige entertainment. Zo zijn er verschillende scenes opgesteld langs het parcours, die loopt via kerkwegels, door een bos, de oude spoorwegzate en het centrum van Ledegem.