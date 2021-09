Half uur aanschuiven door ongeval op E403, rijstrook nu vrij

Het ongeval gebeurde omstreeks halfnegen voorbij de werken aan de spoorwegbrug. Drie voertuigen waren erbij betrokken. Een bestelwagen met aanhangwagen reed er in op een auto die stilstond op de invoegstrook. Door de klap schoot de aanhangwagen los, die belandde even verderop in de berm. In het aangereden voertuig raakten een kindje en een vrouw lichtgewond. De rechterrijstrook is omstreeks halfelf weer vrijgemaakt.

Door werken aan de spoorwegbrug is het al weken aanschuiven op de E403 tussen Roeselare-Beveren en Lichtervelde, met een gemiddelde wachttijd van 20 minuten. Door het ongeval stonden autobestuurders vanochtend dus nog een stuk langer langer vast.